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В связи с сильным морозом помощь потребовалась замержшему на дороге человеку, автомобиль слетел в кювет

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 01 06, 17:00   |   Комментариев: 0

В ночь на пятницу в Литве в связи с сильными морозами медикам пришлось спасать одного замерзшего человека, а спасатели вытаскивали автомобиль, слетевший в кювет.

По данным Департамента противопожарной безопасности и спасения, в пятницу утром поступило сообщение, что в деревне Калеснинкай Алитусского района слетел в кювет автомобиль, в котором находился ребенок.

В Каунасе медики оказали помощь одному замерзшему.

Дорожные службы предупреждают, что в пятницу на дорогах образовались скользкие участки, поэтому советуют не торопиться и избегать внезапных маневров.

Метеорологи прогнозируют, что сильные морозы в Литве сохранятся и в выходные дни, позднее станет немного теплее.

BNS

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