В связи с усилением контроля в ЕС, литовские ополченцы сохранят право на полуавтоматическое оружие

В связи с тем, что Евросоюз после выпадов джихадистов решил усилить контроль над некоторым оружием, Литва намерена оставить в силе предоставленное год назад право для членов Литовского союза стрелков и добровольцам (ополченцам) владеть полуавтоматическим оружием.

Литовское министерство внутренних дел вынесло на согласование проект закона, в котором предусмотрена возможность для стрелков и добровольцев владеть согласно директиве ЕС полуавтоматическим оружием, переносимым директивой ЕС к категории А, сейчас это оружие причисляется к категориям B и C.

Оружие категории A запрещено в гражданском обороте, однако Литва готовится воспользоваться предусмотренным в директиве исключением, позволяющим людям иметь оружие этой категории в целях обороны страны.

Представитель полиции Аудрюс Чюпала, подготовивший проект контроля над оружием и боеприпасами, заявил, что после вступления в силу закона полуавтоматическим оружием категории A сможет торговать лишь Оружейный фонд.

“В подготовленном проекте предусмотрено, что в порядке исключения стрелкам и военным-добровольцам разрешать приобретать это оружие именно с этим назначением: стрелка или военного-добровольца”, – сказал BNS начальник Отдела лицензирования Департамента полиции.

Полуавтоматическое оружие после каждого выстрела заряжается автоматически, однако во время одного нажатия курка им нельзя выстрелить более одного раза. Этим оно отличается от автоматического оружия, которым одним нажатием курка можно сделать несколько выстрелов.

Далее предложение МВД рассмотрят правительство и сейм.

Стрелки и военные-добровольцы могут держать дома полуавтоматическое оружие с сентября 2016 года, однако первые разрешения стрелкам были выданы летом этого года. Между тем, военные-добровольцы пока не обращались в полицию за такими разрешениями.

Созданный в 1919 году Литовский союз стрелков – это военизированная общественная организация, она сообщает, что насчитывает более 8 тысяч членов. Ряды ЛСС заметно возросли после аннексии Россией Крыма в 2014 году. В рядах добровольческого ополчения числится еще около 3,5 тысячи человек.

BNS

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