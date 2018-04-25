В связи с юбилеем Декларации борьбы за свободу водопад окрасится в цвета триколора

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Шестнадцатого февраля, в связи с 70-летием подписания Декларации Движения борьбы за свободу Литвы и по случаю Дня восстановления государственности Литвы Ниагарский водопад, находящийся в Северной Америке, будет подсвечен в цвета литовского флага.

Известный в мире природный объект Канады должен окраситься в цвета литовского триколора около 22 часов 16 февраля (по местному времени, по литовскому времени в 5 часов утра), преставление будет длиться 15 минут.

Декларация Движения борьбы за свободу Литвы была подписана партизанскими лидерами 16 февраля 1949 года.

Командиры партизанского движения Литвы, боровшегося с советской властью, на встрече 70 лет назад заявили о создании единой организации сопротивления – Движения борьбы за свободу Литвы — и приняли политическую декларацию, в которой констатировалось, что совет этой организации является высшим политическим органом народа, руководящим политической и военной борьбой за освобождение народа с целью восстановления независимой демократической республики.

В 1999 году литовский сейм признал этот документ Государственным правовым актом Литвы.

Мероприятие организует посольство Литвы в Канаде вместе с Советом по освещению Ниагарского водопада.

BNS

Автор: ErwinMeier Ссылка