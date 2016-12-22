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В связи с заметным ростом акциза в Литве подорожают пиво, водка, вино и другие напитки

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В Литве с марта 2017 года акциз на крепкий алкоголь повышается на 23%, на вино – почти на 112%, в результате бутылка некоторых напитков подорожает примерно на один евро.

За это в четверг проголосовали 95 членов сейма, против было 9%, 19 парламентариев воздержались.

Тариф акциза на вино и другие ферментированные напитки с марта следующего года повышается на 97-112%, на пиво – на 112%, такие напитки крепостью до 8,5 градуса подорожают на 14% или на 21 цент (0,5 литра), более крепкие напитки подорожают на 17% или на 74 цента (0,7 литра), пиво подорожает на 9-13 центов (0,5 литра), другие спиртосодержащие напитки – примерно на 1 евро (0,5 литра).

В проекте бюджета 2017 года намечается, что благодаря повышению акцизов в следующем году дополнительные поступления в бюджет составят около 45 млн. евро.

BNS

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