В Таиланде разрешили медицинские испытания масла марихуаны

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Таиланд готов начать первые испытания масла каннабиса для лечения уже в июле или августе, передает ТАСС.

По словам директора по исследованиям и разработкам Государственной фармацевтической организации (GPO) Нунтакана Суванпидоккула, санкционированные государством клинические испытания начнутся уже в июле. Во время тестов экстракт конопли будет приниматься добровольцами, страдающими от тошноты и боли из-за химиотерапии. «Мы будем использовать растения каннабиса для получения масла, — отметил специалист.

Марихуана будет доставлена с первой легальной плантации, которая открылась в конце февраля. Сейчас там порядка 140 растений. Агентство напоминает, что каннабис веками использовалась в Таиланде на легальных основаниях, однако несколько десятилетий назад был запрещен.

20 февраля в Таиланде вступили в силу поправки к Закону о наркотиках от 1979 года, разрешающие использование каннабиса в медицинских и исследовательских целях. Кроме того, на территории королевства стало возможным на законных основаниях выращивать марихуану в сельскохозяйственных, коммерческих и промышленных целях, однако под строгим надзором властей.

Марихуаной могут пользоваться ученые, врачи, практикующие таиландскую традиционную медицину, сотрудники Красного Креста, местные фермеры, получившие разрешение от государства, а также иностранные пациенты, которым она необходима для лечения. Согласно исследованиям Министерства здравоохранения Таиланда, экстракт марихуаны эффективен при лечении симптомов определенных физических состояний, включая периферическую невропатию, эпилепсию и ригидность мышц.

NEWSru.com