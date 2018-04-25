В Таиланде состоялся забег невест

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В столице Таиланда Бангкоке состоялся традиционный забег невест, сообщают местные СМИ в субботу, 24 ноября.

Для участия в соревнованиях девушки должны быть одеты в свадебные платья и обуты в кроссовки. В течение трехкилометрового забега невест подбадривают их женихи, а также помогают им финишировать.

В этом году в соревнованиях принимали участие 300 девушек. Они боролись за несколько призов, в том числе и главный денежный – один миллион бат (около 30 тысяч долларов). Также разыгрывались пара колец с бриллиантами, медовый месяц на Мальдивах и другие призы.

korrespondent.net