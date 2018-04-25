В Таиланде впервые за восемь лет прошли всеобщие выборы

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В Таиланде в воскресенье, 24 марта,прошло голосование на первых с 2011 года парламентских выборах. Отмечается, что избирательные участки будут работать до 17.00 по местному времени (12.00 по киевскому времени). Правом голоса в Таиланде обладают порядка 51,4 миллиона человек.

Напомним, избирательный цикл в стране был прерван государственным переворотом 2014 года, когда власть захватили военные. Они обещали провести голосование, однако несколько раз откладывали его.

Основные противники на выборах: сторонники военных и сторонники бывшего премьер-министра Таксина Чиннавата, свергнутого в 2006 году. Сейчас он скрывается за границей от обвинений в злоупотреблении властью. Более 2,8 тысячи кандидатов по партийным спискам были допущены избиркомом до голосования, 68 претендентов от 44 партий поборются за пост премьер-министра. В ходе голосования изберут 500 членов нижней палаты парламента. Однако, по новой конституции, 250 членов верхней палаты должны назначить военные. Обе палаты изберут премьер-министра, которому для победы необходимо набрать 50% плюс один голос. Действующая конституция ограничивает максимальное число мест, которое может занять одна партия независимо от набранных ей голосов.

Избирательная комиссия и местные власти работают над предотвращением возможных беспорядков, из-за этого на всех участках для голосования повышены меры безопасности.

Вооруженные формирования действуют на мусульманском юге Таиланда уже более десяти лет. Сепаратисты добиваются создания самостоятельного султаната на территории провинций Паттани, Яла и Наратхиват.

За время конфликта в регионе в результате перестрелок и взрывов погибли более 6,8 тысячи человек.

korrespondent.net