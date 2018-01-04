В Тайване суд обязал дантиста выплатить матери денежную компенсацию за воспитание

В Тайване верховный суд обязал 41-летнего дантиста выплатить своей матери 22,33 миллиона тайваньских долларов (744 тысячи долларов США) в качестве компенсации затрат на его воспитание и образование. Основанием для судебной тяжбы стал контракт, который женщина предусмотрительно заключила со своим же отпрыском.

Обратившаяся в суд жительница Тайваня по фамилии Ло развелась в 1990 году, после чего сама воспитывала двоих сыновей, сообщает Yahoo со ссылкой на AFP. В 1997 году она заключила со своим сыном Чу контракт, по условиям которого он должен был возместить затраты на свое воспитание. Таким образом женщина собиралась обеспечить себе спокойную, безбедную старость.

Ло заключила контракты с обоими сыновьями, как только им исполнилось по 20 лет. По условиям договора, отпрыски должны были платить матери 60% чистой прибыли от своих доходов.

Но, как только сыновья нашли себе девушек, они, по словам Ло, стали игнорировать мать. Вторые половины даже отправляли женщине письма через своих адвокатов с просьбой не беспокоить ее сыновей.

Восемь лет назад Ло подала иск против своих детей, отказавшихся выполнять условия контрактов. Старший сын в конечном счете выплатил матери 5 млн тайваньских долларов, чтобы закрыть дело.

Младший же сам решил подать в суд на мать, утверждая, что контракт нарушает “добрые обычаи”, поскольку воспитание ребенка не может иметь денежного выражения. Нижестоящие инстанции выносили решения в пользу сына.

Но Ло удалось оспорить их в верховном суде. Суд постановил, что контракт между матерью и сыном действителен, поскольку Чу был уже взрослым, когда подписал его. Кроме того, мужчину, работающего дантистом, признали способным выплатить матери указанную в договоре сумму.

Как отмечает издание, в Тайване за последние годы участились случаи жестокого обращения с пожилыми людьми и отказа от их содержания. Это порождает призывы ввести уголовное наказание для взрослых, которые не заботятся о своих стареющих родителях.

NEWSru.com

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