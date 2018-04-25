В Тегеране считают, что США опять хотят устроить государственный переворот в Иране

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США создали «группу действий», чтобы вновь осуществить государственный переворот в Иране передает «Интерфакс». Об этом заявил глава иранского МИД Джавад Зариф.

«65 лет назад США свергли избранное народом демократическое правительство Мосаддыка, восстановив диктатуру и закрепостив иранцев на последующие 25 лет. Теперь «группа действий» по Ирану мечтает сделать то же самое посредством давления, дезинформации и демагогии. Это никогда не повторится», — написал Зариф в своем Twitter.

В минувший четверг Госсекретарь США Майк Помпео назначил Брайана Хука спецпредставителем по Ирану и поручил ему руководство соответствующей инициативной группой.

По его словам, группа будет вести «планирование, пересмотр и согласование всех аспектов деятельности госдепартамента, связанной с Ираном».

NEWSru.com