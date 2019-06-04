В Тель-Авиве по ошибке вывесили флаги Литвы вместо флагов ЛГБТ

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В Израиле вывесили флаги Литвы вместо флагов ЛГБТ-сообщества. Информация об этом инциденте появилась 3 июня в треде на популярном сайте Reddit.

С 9 по 15 июня состоится крупнейшее в регионе ЛГБТ-мероприятие — Tel Aviv Pride Week. Сам гей-парад в Тель-Авиве состоится 14 июня.

О замене флагов также информировало израильское издание Ynet в Facebook. Публикация собрала более восьми тысяч лайков, около 400 репостов и тысячу комментариев.

Сообщается, что муниципалитет Тель-Авива по ошибке вывесил флаги Литвы вместо интернационального символа ЛГБТ.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что сообщество ЛГБТ получит поддержку США во всем мире.

korrespondent.net