В Тель-Авиве строят рекордную башню из кубиков лего – в память об умершем от рака ребенке, любившем играть в конструктор

В Тель-Авиве идут работы по возведению “Лего-башни”, чтобы установить новый мировой рекорд, который должен быть внесен в Книгу рекордов Гиннесса. Высота башни из блоков лего составит 36 метров, на ее возведение уйдет более полумиллиона блоков, сообщает NEWSru Israel.

Между тем повод для возведения “Лего-башни” печальный, а ее второе название – “Башня Омера”. Ее возводят в память о восьмилетнем Омере Сайеге, который умер от раковой опухоли головного мозга и очень любил собирать конструкции из лего. Официальное открытие башни состоялось 27 декабря, в 16:00 (17:00 по московскому времени).

Как сообщили в мэрии Тель-Авива “Башня Омера” – проект муниципалитета. Возможность осуществить его появилась благодаря участию тысяч горожан. Идея принадлежала родителям Омера и его бывшим учителям. Первая попытка была предпринята год назад, но она оказалась неудачной.

В муниципалитете подчеркивают, что на этот раз было решено мобилизовать все силы города: светских, религиозных и ЛГБТ-активистов, молодежные организации и объединения пожилых людей, евреев и арабов, полицию и бизнесменов. В создании блоков для башни участвовали школьники, учившиеся вместе с Омером. Трудились 26 команд, каждая из которых отвечала за свою часть башни.

Интернациональная тема присутствует и в рисунках на сторонах конструкции: например, среди прочих присутствует флаг Ливана, в то время как это государство настроено враждебно по отношению к Израилю.

По данным сайта RecordHolders, первую башню из кубиков лего возвели в 1980 году в Великобритании. Ее высота составляла 13,1 метра. С 1988 года рекорды обновлялись почти ежегодно, последний принадлежит немцам – в 2016 году в парке развлечений Леголенд в Гюнцбурге возвели башню высотой 35,47 метра.

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