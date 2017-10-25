В тени «заботы» государства

Главная беда хромого благосостояния жителей – сами жители. Точнее, та часть, которая скрывается от налогов, получает зарплаты «в конвертах», оказывает услуги без всяких чеков. В тени, по самым скромным подсчетам, около 2 млрд евро ежегодного оборота.. Если бы все завтра решились разом задекларировать свои доходы и заплатить положенные налоги, пенсии можно было поднять в два раза, зарплаты бюджетникам увеличить едва ли не до уровня западных стран, построить новые дороги, школы, садики и сделать жизнь действительно, как в Швейцарии, о которой мечтали ораторы в прошлом номере «Литовского курьера».

Нелегальная Литва

Об этом в этот понедельник, 23 октября, рассуждали светлые головы в правительстве. Чиновники, предприниматели, политологи и прочие экономисты в один голос твердили: проблема не во власти, с народом не повезло. По крайней мере, отчасти. С теми, кто работает в теневой экономике. А она – огромная.

В Литве примерно 2 млрд евро скрывается в тени, утверждала канцлер правительства Милда Даргужайте. По ее словам, если бы общество не относилось с терпимостью к тени, якобы можно было бы в два раза увеличить пенсии.

«Измерить теневую экономику не так уж и просто, потому что, если бы мы знали, как ее измерить, мы могли бы и найти ее», — сказала канцлер на конференции о теневой экономике.

По оценке Международного валютного фонда, часть теневой экономики составляет более 2 млрд евро. Это самая оптимистическая оценка. Например, только строительный сектор оценивается в незадекларированном ежегодном обороте в 1,4 млрд евро. Это мастера, которые делают ремонт, берут оплату наличными без всяких чеков, это любой сантехник или электрик, который, понятное дело, не выписывает акт сдачи работ. И так далее. Экономисты жалуются: мы частично сами стимулируем нелегальную деятельность. Литва – едва ли не единственная страна в ЕС, где новые квартиры и дома продаются с частичной отделкой. Потом ее доводят до ума, разумеется, без всяких счетов и гарантий. Но зато – без налогов.

«Это часть, собрав которую, мы могли бы сделать большой прорыв в экономике», — сказала Даргужайте. По ее словам, государство может только ловить и наказывать преступников, а для того, чтобы сократились масштабы теневой экономики, должен измениться взгляд жителей на нее.

«В тени участвуют все, и пока не изменится сознательность общества, мы не сможем добиться прорыва», — сказала она, добавив, что, по данным опроса, уклонение от налогов оправдывает более половины жителей Литвы.

«Вероятность быть пойманными достаточно высокая за границей. В Литве большая часть жителей говорит, что вероятность быть пойманным на неуплате налогов — очень низкая. Более половины жителей Литвы оправдывает уклонение от налогов», — поясняет Даргужайте.

По ее словам, в теневой экономике участвуют все — бизнес, потребители, все, кто принимает хоть часть зарплаты в конверте. Предприятия, которые платят зарплаты в конвертах, особенно страдают в кризисный период, потому что когда в отчетах не указаны все доходы, им труднее взять взаймы. Официально компаниям, которые платят минимум, труднее найти бизнес-партнеров за границей.

«Мы теряем и инвесторов, создаем условия для нечестных работодателей. Поэтому действительно сокращаются потоки инвестиций. Что теряют потребители? Не гарантируется качество, нет защиты потребителей. В прогрессивном государстве ЕС это точно не должно быть одной из проблем», — пояснила канцлер правительства.

Литва по количеству травм, полученных на работе, выглядит «очень хорошо». По словам канцлера, все потому, что много травм получают неофициальные работники, так что о таких случаях просто не сообщается. «Мы относимся с терпимостью к культуре, когда деньги честных налогоплательщиков распределяются между нечестными людьми. В первую очередь наибольшая часть тени — это нелегальная работа. За ней следует нелегальная покупка товаров. На третьем месте — контрабанда, неуплата акцизов. В тени участвуют не только мелкие, но и крупные предприятия», — сказала канцлер.

Премьер Саулюс Сквярнялис рассказал, что к нему письменно обращался глава строительного предприятия с просьбой объяснить парадокс.

«Строительный сектор, маленький район, из моего предприятия, где я плачу в два раза больше минимума, работники бегут к конкуренту, где им платят минимальную зарплату», — рассказал премьер о жалобе предпринимателя.

«Видимо, другую часть платят другими деньгами. Обращаются в одно, другое учреждение, и никакой реакции. Официально как бы все в порядке, но в реальности — нет», — добавил он.

По его словам, теневая экономика в основном преобладает в секторе услуг, в строительном и транспортном секторах.

По мнению премьера, госучреждения должны жестче бороться с тенью, а каждый житель должен понимать ущерб от теневой экономики и не допускать ее.

Генеральный комиссар полиции Линас Пярнавас добавил, что самая большая тень наблюдается в транспортном секторе, в гостиничном секторе, секторе общепита, строительном секторе. Проще всего, по его словам, «сгенерировать» тень через продажу пользованных автомобилей, починку автомобилей, также в строительном секторе.

Здраво, да коряво

На конференции было сказано еще множество правильных слов. Голь на выдумку хитра – главный лозунг общества страны. Вот и вынуждена власть лавировать в границах скудного бюджета, когда другие сидят на пособиях по безработице, а на самом деле вкалывают нелегально. Так ли? И главное, почему так? А вот про это на конференции предпочли не рассуждать. Порассуждаем мы.

Главная причина теневой экономики – недоверие жителей к сложившейся системе в стране. Вывод прост и очевиден, но почему-то так и не заслужил внимания самих чиновников. Далее, как в детском уравнении, остается понять: а откуда взялось недоверие?

И вот тут можно рассуждать очень долго. Начиная от пенсионной системы, когда зарабатываешь фантастический стаж, а за пять-десять лет до смерти тебе государство соизволит платить подачку в жалкие 200 евро, а сама пенсия составляет едва 30% от уровня заработка до заслуженного возраста, что является нонсенсом в ЕС. Заканчивая примерами, когда сама власть без стеснения покрывает крупный бизнес, а мелкому предпринимателю с каждым годом закручивает гайки.

Напомним события начала этого года. В январе разразился скандал вокруг на тот момент главы Налоговой инспекции Дайнораса Брадаускаса. Литовские СМИ опубликовали информацию, согласно которой, предположительно (разбирательство все еще идет), главный налоговик страны, возможно, сообщал представителям крупного бизнеса, что вот-вот начнутся проверки их корпораций. Речь идет о том самом печально знаменитом из-за истории с либералами MG Baltic и Vilniaus prekyba, которая контролирует сеть Maxima, аптеки, «заводы-пароходы». В СМИ тогда даже утекли подробности неофициальных бесед главного налоговика с представителями бизнеса. Например, все с тем же вице-президентом концерна MG Baltic Раймундасом Курлянскисом.

Курлянскис с Брадаускасом беседовали о реструктуризации одного из предприятий Vilniaus prekybа. Обсуждалось, какие выводы нужно представить ГНИ, писал в январе портал 15min. За это была обещана политическая поддержка, упоминаются конкретные фамилии политиков.

Брадаускас на просьбы Курлянскиса реагировал странно, отмечают в СМИ. Глава ГНИ не прерывал разговор, который может его скомпрометировать. Наоборот, он предлагал самому Курлянскису написать, какие выводы нужны. Тон и содержание разговора заставляли думать о том, что Курлянскис оказывал больше влияние на Брадаускаса, а он был склонен идти на уступки. Во время разговора звучат такие фразы Брадаускаса: «Ваши враги — наши враги».

Портал 15min тогда связался с Брадаускасом, который выбрал отличнейшую форму защиты: утверждал, что разговор состоялся давно, поэтому его деталей он не помнит: «Я точно не помню тот разговор. С Курлянскисом мы не друзья, но я его знаю со студенческих лет. Прошло много времени. Я не помню всех обстоятельств нашей встречи, как мы встретились, как договорились о разговоре. Курлянскис представлял группу СМИ, поэтому в моих интересах было поддерживать с ним хорошие отношения. Я встречался и с главами 15min, и delfi. Мы обменивались мнениями, но тех разговоров я сейчас точно не припомню».

Попробовал бы сказать мелкий предприниматель на допросе в налоговой, что он «не помнит» подробностей той или иной сделки. «Давно было!» Сразу же получит обвинение в уходе от уплаты налогов, минимум административное правонарушение (а, может, и уголовное), огромный штраф и прочие санкции вплоть до конфискации имущества. А ведь это только один из эпизодов, который в итоге всплыл на поверхность, а сколько таких неизвестных? И после этого население должно верить регулирующим органам?

Под предлогом нацбезопасности

А вот еще один характерный пример. Сегодняшняя попытка властей контролировать даже крупный частный бизнес. В парламент внесен законопроект, согласно которому компании должны будут получить разрешение даже на покупку точилок. Главы предприятий уже обратились в Сейм с просьбой остановить поправку к закону.

«Национальная безопасность дороже экономической свободы. Поэтому для трех частных предприятий готовится новое регулирование. Сделки компаний Achema, Orlen Lietuva и Telia Lietuva будут рассматриваться под увеличительным стеклом, а государство сможет не одобрить или расторгнуть ранее утвержденные сделки», — пишет 15min.

Также предлагается обязать эти компании заранее сообщать о сделках, даже если это конфиденциальная информация. Государство может не одобрить любые сделки этих компаний. Такое регулирование Министерство хозяйства предлагает в проекте изменения Закона о предприятиях и оборудовании, имеющих стратегическое значение для национальной безопасности, и других предприятиях, имеющих значение для обеспечения национальной безопасности. Его в данный момент рассматривает парламентский Комитет по экономике.

«Согласно нынешнему предложению, все сделки — до покупки точилок — должны в последующем быть раскрыты, они еще должны будут получить разрешение. Но мы еще работаем над этими поправками», — подтвердил заместитель председателя комитета Дайнюс Крейвис.

Информацию подтвердил и председатель комитета Виргиниюс Синкявичюс.

Министерство хозяйства заверило, что предлагается проверять и ранее заключенные сделки. В чем провинились эти компании, что заслужили такой контроль? Согласно предлагаемому определению, в отношении них предлагается применять такое же регулирование, что и в отношении госпредприятий, так как они имеют стратегическое значение для госбезопасности — Telia Lietuva владеет сетями, Orlen Lietuva — Бутингским терминалом, а Achema важна тем, что это основной работодатель Йонавы.

Главы предприятий были шокированы, когда узнали, какие поправки предлагаются в Сейме. Например, Orlen Lietuva покупает нефть у российского госпредприятия «Роснефть». Можно одним махом запретить. Нацбезопасность превыше всего! Йонавское предприятие Achema покупает газ у «Газпрома» – а ну давай покупай у простаивающего терминала сжиженного природного газа в Клайпеде! Telia Lietuva покупает оборудование у стран, не принадлежащих ЕС. Теоретически ДГБ может не одобрить эти сделки, даже если они уже вступили в силу.

Такая «забота» государства, такие примеры, как с «налоговой», они стимулируют общество быть открытым? Когда принцип «вы – все, мы – ничего», общество не будет прятать тяжело заработанные евро? Если у нас провозглашена бесплатная медицина, а на деле попасть к врачу можно через два месяца и, отчаявшись, идешь к частнику, разве не логический ход – не заплатить налоги, а деньги потратить на того же частного врача? Ведь и так только к нему и дорога.

Такие и многие другие мысли в правительстве на конференции о теневой экономике задать было некому. Но вряд ли собравшиеся этого не понимают. А значит – лицемерят.

Михаил КИСЕЛЕВ

Метки: N43 (1183) 26 октября, Виргиниюс Синкявичюс, зарплата в конвертах, зарплаты, Международный валютный фонд, Милда Даргужайте, Саулюс Сквярнялис