В. Титов намерен обжаловать в ЕСПЧ решение суда

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Член совета городского самоуправления Клайпеды Вячеслав Титов намерен обжаловать в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге решение о том, что своей клеветой на партизанского командира Адолфаса Раманаускаса-Ванагаса он нарушил присягу.

«Я думаю подать (на Литву жалобу — BNS) в Страсбург, что было нарушено мое право на выражение мнения и представлять моих избирателей», — сказал политик в понедельник BNS.

Главный административный суд Литвы (ГАСЛ) объявил, что, обвинив А. Раманаускаса-Ванагаса в убийствах мирного населения, В. Титов грубо нарушил присягу.

Член горсовета Клайпеды сказал, что не ожидал такого решения.

«Я на 99,99% думал, что выиграю, что буду прав, но нужно уважать решение суда, если он полагает иначе», — сказал В. Титов.

«Я чувствую, что я ничего не нарушил, выразил мнение, представляя своих избирателей, задал вопрос», — добавил представитель Союза русских Литвы.

Политик не комментирует, подаст ли в отставку или же дождется окончания процесса импичмента в том случае, если суд примет неблагоприятное для него решение.

Он зарегистрировал общественный избирательный комитет и говорит, что намерен принять участие в предстоящих в следующем году выборах мэра портового города.

«Самый высокий суд состоится 3 марта во время выборов», — сказал В. Титов.

Решение ГАСЛ делает возможным импичмент В. Титову. Он состоится, если за исключение политика из городского совета выскажутся две трети всех членов горсовета.

BNS

Автор: CherryX per Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0, Ссылка