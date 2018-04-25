В. Титова в Клайпедской мэрии заменил Ю. Шершнёв

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В четверг в совете Клайпедского городского самоуправления нарушившего присягу Вячеслава Титова сменил его единомышленник Юрий Шершнёв.

После присяги он приступил к обязанностям члена горсовета.

В 2007 – 2014 годах Ю. Шершнёв уже был членом горсовета. В муниципальных выборах в 2015 году он участвовал как кандидат Союза русских, а сейчас принадлежит общественному избирательному комитету «Титов и справедливость».

В июне 2010 года Ю. Шернёв с В. Титовым публиковали открытое письмо президенту Дале Грибаускайте с призывом не подписывать принятую тогда поправку к Уголовному кодексу, которая криминализовала публичное одобрение международных преступлений, преступлений СССР или нацистской Германии против Литовской Республики или ее жителей, а также их отрицание и грубое принижение.

В. Титов и Ю. Шершнёв утверждали, что вступление Литвы в СССР в 1940 году полностью соответствовало нормам международного права, кроме того, вступление Литвы в СССР получило официальное международное признание.

В. Титов лишился мандата члена горсовета после заявления о том, что партизанский командир Адолфас Раманаускас-Ванагас виновен в убийствах мирного населения. Это утверждение Главный административный суд Литвы (ГАСЛ) признал нарушением присяги.

В. Титов же утверждает, что его преследуют за мнение, не совпадающее с официальной позицией государства относительно партизанского сопротивления советской власти после Второй мировой войны. И что его утверждения основываются на решении советского суда по делу А. Раманаускаса-Ванагаса, а историки же подчеркивают, что при исследовании деятельности партизана нельзя основываться только на делах его палачей — КГБ.

После решения ГАСЛ Клайпедский горсовет планировал голосовать по вопросу лишения В. Титова полномочий, однако он, не дожидаясь голосования, во вторник сам отказался от мандата.

BNS