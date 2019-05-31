В. Томашевский не спешит подключаться к переговорам с правящими

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Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей (ИАПЛ — СХС) не будет спешить с подключением к переговорам о правящей коалиции, говорит председатель партии, европарламентарий Вальдемар Томашевский.

«Пусть сначала договариваются правящие. (…) Мы получили их приглашение, анализируем», — сказал В. Томашевский BNS в четверг.

На вопрос, намерен ли он в пятницу встретиться с лидерами Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ), В. Томашевский ответил: «Мы не планировали». Однако он добавил, что переговоры можно вести и по телефону.

Премьер Саулюс Сквярнялис сказал, что в пятницу встретится с лидером ИАПЛ — СХС В. Томашевским по вопросу о будущей коалиции.

Лидеры ЛСКЗ, Литовской социал-демократической трудовой партии и партии «Порядок и справедливость» в четверг подписали меморандум о правящей коалиции, теперь они ждут присоединения к этому документу и представителей ИАПЛ — СХС.

BNS

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