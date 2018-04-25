В. Томашевский поборется за пост главы государства

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Избирательный штаб Вальдемара Томашевского информировал, что уже удалось собрать необходимое количество подписей в поддержку кандидата на выборах президента Литвы – лидера Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС) Вальдемара Томашевского.

«Хотя избирательный штаб кандидата принял у Главной избирательной комиссии листы для сбора подписей последним (только 5 марта), а их начали собирать с 9 марта, тем не менее 19 марта, уже было собрано около 30 тыс. подписей», – информировал избирательный штаб.

Во вторник 26 марта в 15.30 подписные листы кандидата в президенты В. Томашевского были отданы в Главизбирком.

Чтобы участвовать в президентских выборах, кандидат должен собрать 20 тыс. подписей избирателей.

Лидер ИАПЛ-СХС В. Томашевский в третий раз поборется за пост главы государства. Ранее В. Томашевский баллотировался на пост президента в 2009-м и 2014 гг., получив довольно большую поддержку в масштабе страны – соответственно около 5% и более 8%. На последних выборах президента В. Томашевский выиграл в 200 избирательных участках из 2000 в стране, т. е. в 10% всех избирательных участков.

Выборы президента Литвы состоятся 12 мая. Если понадобится второй тур, он пройдет 26 мая.

Подготовлено по сообщениям СМИ