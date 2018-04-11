В торговый центр – за лекарствами

Большинство жителей Литвы одобряют предложение разрешить продавать некоторые безрецептурные лекарства не только в аптеках, но и в торговых центрах. Они объясняют это тем, что большинство сталкивается с неудобствами, когда, например, нужно купить лекарство от боли, а аптеки уже на работают, показал опрос, проведенный по заказу Министерства здравоохранения.

По словам вице-министра здравоохранения Кристины Гаруолене, результаты опроса подтвердили, что предлагаемые министерством новинки положительно оценивает большая часть респондентов.

«Конечно, выбор лекарств был бы ограничен и строго контролировался бы, т. е. можно будет купить в магазинах не любые лекарства. Например, можно будет купить только лекарства от боли, жаропонижающее, а также в тех случаях, когда они срочно нужны, а аптека далеко или уже не работает. Возможность купить лекарства в любой момент и столько, сколько нужно в тот момент, возможно, сократит и количество излишних лекарств, которые хранятся дома», – утверждает Гаруолене.

72% респондентов, в основном жители городов, хотели бы, чтобы лекарства были более доступны. 60% участников опроса аргументируют это тем, что им приходилось бывать в ситуации, когда понадобилось безрецептурное лекарство, но аптеки уже не работали.

82% респондентов одобряют предложение разрешить аптекам дистанционно продавать все лекарства по электронным рецептам. Возможностью приобрести лекарства электронным путем в будущем планирует пользоваться половина опрошенных.

Половина участников опроса, которые проходят лечение в стационарах, также хотела бы покупать компенсируемые лекарства, которые предназначены для оказания услуг в дневном стационаре, быстрее и удобнее. Они хотели бы, чтобы нужные лекарства продавались здесь же – в аптеках медучреждений.

Эти подготовленные министерством поправки к Закону о фармации уже рассматриваются в парламентских комитетах.

Инф. «ЛК»

Метки: N15 (1207) 12 апреля, лекарства, продажа