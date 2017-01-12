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В Тракайском районе Литвы начинается “Снежная встреча” экспертов по безопасности

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В четверг в Тракайском районе Литвы эксперты в вопросах политики безопасности собираются на традиционную неформальную “Снежную встречу”, на которой планируется обсудить ситуацию после выборов президента США и угрозу, которую представляет Россия.

В этом году во встрече примут участие министры иностранных дел Балтийских стран и Грузии, заместитель генсекретаря НАТО Роуз Готтемюллер, бывший командующий силами НАТО в Европе, генерал запаса Филипп Бридлав.

“Снежные встречи” проходят за закрытыми дверями. Это будет десятая подобная встреча.

В этом году в основном планируется обсудить возможную внешнюю политику Дональда Трампа, выход британцев из Евросоюза, растущий на Западе экстремизм и популизм.

BNS

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