В Тракайском районе Литвы продолжается “Снежная встреча” экспертов по обороне

В пятницу в Тракайском районе Литвы продолжается традиционная неформальная “Снежная встреча” экспертов по безопасности и обороне, на которой обсуждается ситуация после выборов президента США и угрозу, которую представляет Россия.

В этом году во встрече принимают участие министры иностранных дел Балтийских стран и Грузии, заместитель генсекретаря НАТО Роуз Готтемюллер, бывший командующий силами НАТО в Европе, генерал запаса Филипп Бридлав.

“Снежные встречи” проходят за закрытыми дверями. Это уже десятая подобная встреча.

В этом году в основном обсуждается возможная внешняя политика Дональда Трампа, выход британцев из Евросоюза, растущий на Западе экстремизм и популизм.

В четверг участников мероприятия приняла президент Даля Грибаускайте. По сообщению администрации главы государства, президент обсудила с международными экспертами “глобальное и региональное положение в сфере безопасности, реализацию решений Варшавского саммита НАТО, обсудила, укрепление кибернетической обороны Литвы и Европы, информационную безопасность, предотвращение распространения ложных новостей”.

BNS

Метки: Литва, Снежная встреча, эксперты по безопасности