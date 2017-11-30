В транспортном секторе – крупнейший рост за последние 5 лет

Для представителей литовского транспортного сектора нынешний год был очень удачным – если сравнить результаты первых полугодий прошлого и текущего года, то в этом году экспорт литовских транспортных услуг увеличился на 22,7%, доход транспортного сектора в целом – на 17,7%, а валовая добавленная стоимость, создаваемая сектором – почти на 10%. Это крупнейший рост за последние пять лет (с 2012 года).

«Эти показатели, как и улучшающиеся результаты грузоперевозок и стивидорских работ, позволяют говорить о сбалансированном росте и устойчивом конкурентном преимуществе Литвы, достигнутом за счет эффективной работы основных логистических узлов (морских и воздушных портов, автомобильных и железных дорог), внедренных инновационных решений и качества инфраструктуры», – заявил министр сообщений Рокас Масюлис.

На фоне общего роста экспорта в страны ЕС впервые основным рынком экспорта литовских транспортных услуг стала Германия, которая в этом отношении опередила Россию. По сравнению с первым полугодием прошлого года, в первом полугодии нынешнего года экспорт в Германию вырос на 36%, в Австрию – на 41,7%, во Францию – на 40,8%, в Италию – на 38,6%. Кроме того, впервые со времени обмена санкциями между ЕС и Россией значительно вырос и экспорт литовских транспортных услуг в Россию (на 21,2%).

По предварительным данным, в январе-сентябре нынешнего года объем грузоперевозок сухопутными видами транспорта вырос на 12 % (до 94,4 млн тонн), из них автомобильным транспортом – на 15% (56,1 млн тонн), железнодорожным транспортом – на 8,2% (38,3 млн тонн). Растущие показатели говорят о повышении конкурентоспособности литовских перевозчиков, успешном закреплении их позиций на рынках западноевропейских стран и восстановлении грузопотока в Россию. Рост объема железнодорожных перевозок был обусловлен увеличением потока транзитных грузов через Клайпедский (удобрений, металлов, руды) и Калининградский (твердого минерального топлива, нефти и нефтепродуктов) порты. В Клайпедском порту оборот транзитных грузов вырос на 9%, в Калининградском – на 27%.

В течение первых девяти месяцев нынешнего года результаты стивидорских работ в Клайпедском государственном морском порту и на терминале в Бутинге также постоянно улучшались. В общей сложности перевалено 38,7 млн тонн грузов (на 5,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года), из них в Клайпедском порту – 31,4 млн тонн (на 5% больше), в Бутинге – 7,3 млн тонн (на 6,7% больше). Если говорить о номенклатуре грузов, то на высокие результаты Клайпедского порта в значительной степени повлиял перевал удобрений (+13,6%), контейнеров (+3,4%) и металлолома (+114%).

В указанный период довольно успешно работали и литовские аэропорты. Так, в январе -сентябре общий объем воздушных грузоперевозок вырос на 8,7%. Самый высокий результат показал Каунасский аэропорт – тут объем грузоперевозок увеличился на 34,8%.

Пассажиропоток в аэропортах страны в январе – сентябре нынешнего года увеличился на 7,4% (от 3,62 млн до 3,89 млн пассажиров). В этом году на распределение пассажиропотока между аэропортами страны в значительной мере повлияла реконструкция взлетно-посадочной полосы в аэропорту Вильнюса (в июле-августе все рейсы были направлены в Каунас). В аэропорту Вильнюса пассажиропоток сократился на 7,2%, однако в аэропорту Каунаса он вырос на 74%, а в аэропорту Паланги – на 37%.

Метки: N48 (1188) 30 ноября