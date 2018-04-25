В Турции будут сажать иностранцев за критику Эрдогана

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В Министерстве внутренних дел Турции заявили, что, туристы, которые выступают против режима президента Реджепа Тайипа Эрдогана, будут арестованы сразу после того, как они попадут на турецкую землю. Об этом сообщает The Times.

Главы МВД Турции, Сулейман Сойлу заявил, что туристы могут быть задержаны прямо в аэропортах популярных курортов, таких как Бодрум и Анталья, если будет обнаружено, что они совершили «предательство», посещая митинги курдской Рабочей партии Курдистана, запрещенной в Турции.

«Есть люди в Европе и в Германии, которые участвуют в демонстрациях этой террористической организации, а затем приезжают в Анталию, Бодрум или Мугла в отпуск», — сказал он.

Эти угрозы серьезно восприняли в Германии, где МИД уже рекомендовал своим гражданам избегать критики правительства Эрдогана в социальных сетях, если они планируют посетить Турцию.

По крайней мере полдюжины немецких турков были задержаны в Турции в течение последних 12 месяцев и обвиняются в различных политических преступлениях.

Кроме того, на прошлой неделе Анкара отозвала разрешения на работу для трех немецких журналистов, находящихся в Стамбуле, на том основании, что они «наносят ущерб репутации Турции».

Ранее в Турции суд приговорил мужчину к чтению биографии Эрдогана. А в прошлом году 74 турецким военным дали пожизненные сроки по делу о мятеже.

korrespondent.net