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В Турции самолет чуть не скатился в море при посадке

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2018 01 15, 16:30   |   Комментариев: 0

Самолет турецкой авиакомпании Pegasus Airlines чуть не скатился в море при посадке, выкатившись за пределы полосы. На борту было 162 человека. Аэропорт Трабзона, где произошло ЧП, возобновил работу, передает Anadolu.

Лайнер компании Pegasus совершал рейс Анкара – Трабзон. При посадке в ночь на воскресенье что-то пошло не так: судя по фото, Boeing 737-800 поехал вбок, к морю, где замер на обрыве в нескольких метрах от воды.

По предварительным данным, никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал. Спасательные расчеты аэропорта провели превентивное тушение и эвакуировали пассажиров и экипаж.

Причины ЧП выясняются.

NEWSru.com

Метки: 

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