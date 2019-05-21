В Турции выданы ордера на арест сотен дипломатов

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Турецкая прокуратура выдала ордера на аресты 248 сотрудников министерства иностранных дел – в том числе отставных. Они подозреваются в принадлежности к «террористической организации Гюлена», которая, якобы, несет ответственность за попытку переворота 2016 года.

Как утверждает следствие, дипломаты подозреваются в том, что помогали активистам FETO поступить на курсы кадетов министерства, чтобы увеличить численность сторонников Гюлена на внешнеполитической службе. 78 из них уже арестованы.

Подозреваемые начали работу в министерстве в период 2010-2013 годов. На данный момент только 14 из них остаются в МИДе – остальные уволились или стали жертвами чисток.

Реджеп Тайип Эрдоган использовал провал путча для введения в Турции авторитарного режима. Сотни тысяч людей были уволены, десятки тысяч отправлены за решетку. Среди репрессированных – военные, преподаватели, представители юридической системы, медики.

NEWSru.com.il