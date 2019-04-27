В Турции задержали более 200 военных

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В Турции правоохранители задержали 210 военнослужащих, которых подозревают в связях с движением FETO проповедника Фетхуллаха Гюлена. Об этом сообщает СNN Turk в пятницу, 26 апреля.

Отмечается, что силы полиции и жандармерии начали одновременную операцию по задержанию ействующих военнослужащих в Стамбуле и провинциях страны.

Известно, что среди задержанных пять полковников, семь подполковников, 14 майоров, 33 капитана, 49 лентенантов и 102 сержанта. Также утверждается, что 115 военных уже арестованы решением суда.

Напомним, в ночь на 16 июля 2016 года в Турции была совершена попытка военного переворота, однако планы мятежников провалились.

Турецкие власти обвинили в организации путча Фетхуллаха Гюлена, проживающего в США. В свою очередь Гюлен отрицает свою причастность к попытке переворота.

После этого в Турции развернулись массовые репрессии в отношении предполагаемых сторонников Гюлена.

korrespondent.net