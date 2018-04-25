В Турции задержали жену куратора, отдавшего приказ об убийстве посла РФ Карлова

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В Турции арестовали еще одного фигуранта дела об убийстве российского посла Андрея Карлова в декабре 2016 года. Как сообщает агентство Anadolu , это Айше Согют — жена бывшего сотрудника управления по информационным технологиям и связи Турции Шахина Согюта, которого прокуратура считает куратором убийцы Карлова.

По данным следствия, Согют сотрудничала с компаниями, связанными с «террористической организацией фетхуллахистов» FETO, которую Анкара обвиняет в попытке путча в июле 2016 года, а также использовала мобильное приложение для шифрования переписки ByLock. Им же пользовались и участники путча.

Ранее Айше Согют уже задерживали для допроса по делу об убийстве посла, но после этого отпустили под судебный контроль до окончания расследования. Прокуратура обжаловала это решение, и женщину задержали повторно.

Посол РФ в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки «Россия глазами турок» в Анкаре. Убийцей оказался 22-летний сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, он был застрелен местными силами безопасности.

По делу об убийстве арестованы бывший глава медиа-группы Guru Хайреддин Айдынбаш, организатор фотовыставки Мустафа Тимур Озкан, несколько бывших полицейских и предполагаемый наставник убийцы Карлова, упомянутый Шахин Согют.

По данным следствия, он состоял в FETО и лично передал Алтынташу приказ устранить российского посла, а также спланировал само покушение и удалил электронную переписку убийцы.