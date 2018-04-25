В Тяльшяйском районе Литвы планируется парк ветряных установок

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В Тяльшяйском районе Литвы компания литовского капитала L-Vejas планирует создать парк ветряных установок для производства электроэнергии общей мощностью 60 мегаватт. Размер инвестиций не раскрывается.

Глава L-Vejas Саулюс Вяличка сообщил, что в данный момент ведутся переговоры с инвесторами, подготовку документов планируется завершить до конца этого года.

«Не завершены все документы территориального планирование, это может затянуться до конца года. Инвестиции еще соглашаются с инвесторами. (…) В качестве инвестора ожидается компания литовского капитала», – сказал BNS С. Вяличка.

Он добавил, что сама компания создана для этого проекта, а Тяльшяйский район избран для парка как «мало урбанизированная территория».

Планируется построить и эксплуатировать до 26 ветряных установок, номинальная мощность одной – до 4,8 мегаватт.

BNS