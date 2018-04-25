В Укмярге будет создан Центр толерантности

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В литовском городе Укмярге будет создан Центр толерантности. Он будет действовать в здании, имеющем статус культурного наследия, в котором до Второй мировой войны действовала еврейская начальная школа для мальчиков, пишет в пятницу газета Lietuvos žinios.

В Центре толерантности будут действовать литовская и еврейские общины, проходить культурные, образовательные мероприятия, будет представлено наследие обоих народов.

Средства на реконструкцию выделило самоуправление Укмяргского района, государство и Европейский фонд регионального развития, завершить ремонтные работы намечается еще в этом году.

«Прежде всего это здание является частью истории евреев, так что нас радует, что в нем обоснуется наша, укмяргская еврейская община», — сказал газете председатель Еврейской общины Укмярге Артурас Тайцас.

BNS