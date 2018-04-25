В Украине ввели военное положение

Верховная рада Украины утвердила указ президента Петра Порошенко о введении в стране военного положения сроком на 30 дней. Оно начнет действовать с 28 ноября. За соответствующее решение проголосовали 276 депутатов при 226 необходимых.
Однако приступить к его рассмотрению Верховная Рада не смогла. После открытия вечернего заседания депутаты блокировали трибуну спикера, обвинив Порошенко в нарушении процедуры принятия такого рода законопроектов и в попытке использовать военное положение для отмены очередных президентских выборов.
На этом фоне Петр Порошенко вечером выступил с обращением к нации, в котором неожиданно скорректировал как дату введения, так и срок действия военного положения. Так, указанный в подготовленных для голосования в Раде документах 60-дневный срок, был сокращен до 30 дней, а дата введения указа в силу перенесено с 26 на 28 ноября.
Перед голосованием по новому варианту законопроекта Петр Порошенко явился в Раду и заявил, что внес и дополнительные поправки, а именно предложил ввести военное положение не на всей территории Украины, а лишь на ее части.
«Проект закона, который утверждает этот указ, предусматривает введение военного положения исключительно в областях, которые расположены вдоль российской границы, вдоль приднестровского участка украинско-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей», — сказал он. По словам Порошенко, речь идет о Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской областей и внутренних водах Азовского и Черного морей. Он также заявил, военное положение может быть применено только «в случае наземной агрессии со стороны РФ».
Украинский лидер также заверил, что указ не означает отказа от политико-дипломатического урегулирования на востоке страны, не предусматривает мероприятий по ограничению прав и свобод граждан, введению цензуры и не предполагает объявления полной или частичной мобилизации.
Что означает военное положение в Украине
Военное положение — это особый правовой режим, который предусматривает предоставление специальных полномочий государственным органам власти.
Некоторые меры, которые могут вводиться во время военного положения:
- полномочия президента не могут быть прекращены; фактически он становится единственным руководителем Украины;
- невозможность проведения выборов;
- право военной собственности — любые предприятия могут использоваться для нужд обороны;
- комендантский час;
- ограничение передвижения граждан и транспорта, проверка документов, вещей, жилья и так далее;
- запрет митингов и других любых массовых мероприятий;
- регулирование СМИ
По материалам зарубежных СМИ