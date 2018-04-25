«В Украину» или «на Украину»

🔊 Воспроизвести

Посол Украины при ООН пожаловался, что русские пишут по-русски и не считают за правила правила Киева. Владимир Ельченко заявил, что официальный Киев пытается заставить российскую службу переводов писать «в Украине» вместо «на Украине». Но там упрямятся, ссылаясь на русские правила.

«В 2014 году нам удалось сломать традицию так называемую, которая была в службе переводов, писать «на Украине». Все русскоязычные документы были с «на Украине». Привели им ряд аргументов — начали писать «в Украине», — рассказал он на брифинге.

Но тут же дипломат признал, что эта «проблема» никуда не ушла — ныне в российской службе опять пишут «на Украине», сообщает портал «Новороссия» .

«Смотрю, несколько месяцев тому назад опять один документ вышел с «на Украине», второй… И оказывается, что это русская служба переводов: сидят люди и ищут, где бы написать «на», вроде такая мелочь. Они нашли аргумент, что это в каком-то там словаре Бернадского 1856 года… Это источник и там вот написано «на Украине». Ну, мы все знаем их позицию по данному вопросу», — подытожил Ельченко.

Напомним, что спор на тему «на Украине» или «в Украине» возник из-за того, что Киев решил, что его независимость страдает в результате применения к Украине некоторых исключений из правил, приняты в русском языке. Отсутствие предлога «в» на Украине воспринимают, как намеренное уничижение этой страны со стороны россиян, настаивая, что необходимо говорить «в Украине», по аналогии с «в России», «в США» и т.д.

Люди, говорящие «на Украине», стали восприниматься на Украине как враги. Бывший посол США на Украине Джон Хербст в июне 2018 года даже поправил российскую телеведущую, попросив ее говорить не «на Украине», а «в Украине». «На Украине» — это выражение российского империализма. «В Украине», пожалуйста», — сказал он.

Увы, но исключения из правил есть всегда, и появились они не в момент признания независимости Украины, и вообще они никак не связаны с политическими противоречиями двух стран — как говорится, «мухи отдельно, котлеты отдельно».

В русском литературном языке давно утвердилась норма «на Украине». А на Украине есть свой региональный вариант русского литературного языка, в котором было решено говорить «в Украине». И речь идет не об украинском языке (это отдельный восточнославянский язык, наряду с русским и белорусским), а именно о региональном украинском варианте русского языка.

Произношение «на Украине» сложилось исторически. И с точки зрения филологии тут вообще нет никакой проблемы.

В своем стихотворении «Заповіт» Тарас Шевченко писал:

Як умру, то поховайте

Мене на могилі

Серед степу широкого

На Вкраїні милій…

А Николай Васильевич Гоголь в «Страшной мести» писал иначе: «Порядку нет в Украине : полковники и есаулы грызутся, как собаки, между собою».

Но ведь это не значит, что Шевченко враг, а Гоголь герой.

В США, к примеру, «негр» неприличное слово, оно вычеркнуто из языка по политическим мотивам, но это не значит, что в русском языке его тоже необходимо ликвидировать. В России слово «негр» не несет в себе отрицательной коннотации, то есть оно вовсе не ругательное. Но в американском варианте русского этого слова уже практически нет.

В 1993 году правительство Украины потребовало признать нормативным вариант «в Украину», решив, что есть этимологическая связь между конструкциями «на Украину» и «на окраину». Таким образом, Украина как бы получала лингвистическое подтверждение своего статуса суверенного государства, поскольку названия государств, а не регионов оформляются в русской традиции с помощью предлогов.

Да, действительно, с административно-географическими наименованиями в русском языке чаще употребляется предлог «в» с винительным и предложным падежами, например: в город (городе), в район (районе), в область (области), в республику (республике); в Сибирь (Сибири), в Белоруссию (Белоруссии), в Закавказье.

Однако часто названия тех или иных стран или географических объектов ассоциируются с четко очерченными границами (горами, реками, островами и полуостровами), и поэтому зачастую употребление предлога «в» основано на традиции. Например, в России принято говорить «на Кубани», «на Кубе», «на Кавказе», «на Таймыре», «на Тянь-Шане», «на Памире», но «в Крыму», «в Альпах», «в Гималаях», «в Карпатах».

Литературная норма русского языка, согласно которой следует говорить и писать «на Украине», — результат исторического развития языка на протяжении нескольких столетий. Сочетаемость предлогов «в» и «на» с определенными словами объясняется исключительно традицией. В России принято говорить «в школе», «в институте», «в аптеке», «в отделе», но «на заводе», «на почте», «на курорте», «на складе» и т.д.

Литературная норма не может измениться в одночасье из-за каких-либо политических процессов.

NEWSru.com