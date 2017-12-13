В университете – «похороны высшего образования»

В понедельник на окнах в помещениях философского и исторического факультетов Вильнюсского университета вывесили траурные ленты, звучала похоронная музыка. Так академическое сообщество шлет депутатам Сейма весть – если ничего не предпримут, высшее образование придется хоронить.

В Вильнюсе прошла акция протеста «Похороны литовского высшего образования», подготовленная членами академического общества Литвы, требующая адекватного финансирования сферы образования и внесения соответствующих поправок в государственный бюджет страны на будущий год.

На окнах Вильнюсского университета появились траурные черные ленты. Таким образом организаторы акции намерены привлечь внимание Сейма к проблеме низких зарплат учителей и преподавателей в стране.

«Мы хотим донести до парламентариев, что если не будут приняты меры, высшее образование придется похоронить», — говорится в сообщении организаторов акции в соцсети Facebook.

Участники протеста требовали повышения заработной платы учителям и преподавателям на 50% в будущем году, а в дальнейшем, чтобы она постепенно приблизилась к среднему показателю оплаты труда в соседних странах. Они также требуют финансирования научных исследований и завершения реформ в сфере образования.

Траурная акция – это попытка обратить внимание депутатов Сейма на то, что у них есть последний шанс, чтобы учесть ситуацию в сфере высшего образования в стране и принять соответствующие поправки в бюджет.

Инф. «ЛК»

Метки: N50 (1190) 14 декабря, высшее образования, Похороны, университеты