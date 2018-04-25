В. Ушацкас в среду сообщит решение относительно участия в президентских выборах

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Дипломат, бывший министр иностранных дел Литвы Вигаудас Ушацкас обещает в среду сообщить свое решение, будет ли он баллотироваться на выборах президента в следующем году.

Он представит свою позицию в полдень среды возле Каунасского замка.

53-летний В. Ушацкас в 2008 – 2010 годах был министром ИД, работал послом в США, Великобритании, Афганистане и России.

В этом месяце свое решение относительно участия в выборах президента должен сообщить и экономист Гитанас Науседа.

Оба они в течение сентября также должны будут определиться, участвовать ли в предварительных выборах, организуемых партией консерваторов Союз отечества — Христианские демократы Литвы. На них консерваторы решат, кому предоставить поддержку партии.

Президентские выборы в Литве пройдут в мае 2019 года.

BNS