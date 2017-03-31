В условиях неспадающей напряженности с Россией для литовских политиков будут проведены учения

В условиях неспадающей напряженности в отношениях с Россией Министерство обороны Литвы вместе с американскими экспертами проведут так называемые “учения симуляционного стола” для литовских политиков и представителей отвечающих зя безопасность структур. Во время учений они будут тренироваться работать в условиях кризиса.

“Учения симуляционного стола”, предназначенные для представителей формирующих и проводящих в жизнь политику Литвы в области обороны и безопасности структур, планируется провести в конце апреля”, – подтвердил BNS Отдел по информированию общественности Министерства обороны.

По данным BNS, на учения планируется пригласить министров обороны, иностранных дел, внутренних дел, членов парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО), сотрудников ответственных за безопасность ведомств. Точный сценарий учений их участники узнают только после начала учений.

Председатель КНБО Витаутас Бакас сказал BNS, что “целью является попытаться смоделировать сценарии, связанные с вероятными изменениями безопасности, вызовами в области безопасности, и попытаться смоделировать возможный ответ”.

“Будут моделироваться реальные угрозы, например, кибернетические атаки или информационные атаки, более серьезные, чем до сих пор”, – сказал парламентарий.

С организацией учений поможет американский аналитический центр Atlantic Council.

Учения, как работать в условиях войны, в этом месяце после 20-летнего перерыва, были проведены в шведском парламенте, в них участвовало несколько десятков политиков.

BNS

Метки: Литва, Россия