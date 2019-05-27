В. Успасских: я думал о двух мандатах в Европарламенте

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Виктор Успасских, являющийся лидером литовской Партии труда (ПТ), претендующей на один мандат в Европарламенте (ЕП), утверждает, что эти выборы сложились в целом положительно для партии, хотя и ожидалось получить два мандата.

«Еще не все подсчитано. Я думал о двух мандатах, но немного не дотянули. Будем стараться служить избирателям и не разочаровывать их», – сказал BNS В. Успасских.

По предварительным данным Главной избирательной комиссии с 1851 участков из 1972, за Партию труда проголосовали 9% избирателей.

Первым в списке этой партии указан именно В. Успасских. 20 тыс. избирателей поставили его на первое место в рейтинге списка, он значительно опередил поднявшегося с третьего на второе место Валянтинаса Мазурониса. За последнего голосовали немногим более 12 тыс. избирателей.

В. Успасских убежден, что голоса, полученные на выборах в ЕП, демонстрируют доверие избирателей накануне предстоящих выборов в сейм.

«Я сам поведу партию на выборы в сейм, и партия точно будет парламентской. Я буду лидером списка, либо кандидатов в премьеры, но точно поведу партию в крупном масштабе – у нас уже готова программа, она исключительная», – сказал лидер ПТ.

В целом Литва выбрала 11 европарламентариев.

BNS