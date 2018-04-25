В Узбекистане образовано Агентство информации и массовых коммуникаций

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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ об образовании Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента, сообщает УзА.

Агентство образовано в целях совершенствования системы государственной поддержки информационной сферы, ускоренного развития медиарынка страны, обеспечения открытости деятельности госорганов и иных организаций, а также повышения качества производства книжной и иной печатной продукции.

Основными задачами агентства определено обеспечение реализации конституционных прав граждан на свободу слова и информации, усиление роли средств массовой информации в общественно-политическом и социально-экономическом развитии страны, создание для них равных условий на медиарынке, а также защита прав журналистов.

belta.by