В Ванджёгале открыт мемориал убитым евреям

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В Каунасском районе Литвы, в Ванджёгале в четверг был открыт мемориал убитым здесь в 1941 году евреям.

Местное самоуправление сообщило, что мемориал усилиями муниципалитета, проживающих в США литваков, посольства Израиля и Еврейской общины Литвы.

Монумент установлен возле старого кладбища Ванджёгалы.

«Находясь здесь, мы прекрасно понимаем, что кладбище — это не просто место захоронения. Это важная часть истории и культуры Литвы. Мы свидетельствуем и сожалеем об ужасных фактах истории. Вместе с тем мы гордимся теми гражданами Литвы, которые, рискуя своими жизнями, спасали евреев от уничтожения», — приведены в пресс-релизе слова мэра Каунасского района Валериюса Макунаса.

По данным самоуправления, евреи жили в Ванджёгале с XVI века, у общины была своя синагога, школа.

Как рассказывают очевидцы, 8 июля 1941 года было убито 300–400 евреев Ванджёгалы и Бабтай.

До войны численность еврейской общины Литвы превышала 200 тыс. евреев. В годы нацистской оккупации более 90% литовских евреев было убито нацистами и их местными пособниками.

BNS