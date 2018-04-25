В Варшаве будут обсуждаться важные для Литвы и Польши энергопроекты

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В среду представители Литвы и Польши обсудят важнейшие двухсторонние энергетические проекты. На заседании Рабочей группы по энергетическим вопросам в Варшаве речь пойдет о синхронизации сетей электропередачи, газовой смычке, возобновляемой энергии.

«Важнейшие темы – ход проекта синхронизации Балтийских стран с ЛЭП континентальной Европы и ближайшие шаги. Также будет обсуждаться и нынешнее положение в реализации проекта газопровода между Литвой и Польшей (GIPL)», – комментировало BNS министерство.

В Польше также будут обсуждаться и возможности сотрудничества в сфере производства возобновляемой энергии и проект обновленной энергетической стратегии Польши до 2040 года.

В заседании рабочей группы с литовской стороны примет участие замминистра энергетики Эдигиюс Пурлис.

Проект синхронизации ЛЭП Балтийских стран с Европой должен быть завершен до 2025 года. Для этого предусмотрено использовать нынешнее соединение между Литвой и Польшей LitPol Link и проложить дополнительный морской кабель.

Магистральный газопровод Литвы и Польши (GIPL), согласно планам, начнет действовать в конце 2021 года.

BNS