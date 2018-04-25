В. Василяускас: наивно надеяться, что банки Литвы не были вовлечены в отмывание денег

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Литовский Центробанк (Банк Литвы, БЛ) будет активно сотрудничать с ведомствами надзора зарубежных государств в расследовании возможных случаев отмывания денег, в которых участвовали и действующие в Балтийских странах банки. По словам главы БЛ Витаса Василяускаса, наивно надеяться, что в эти операции не были вовлечены и литовские банки.

«К этой ситуации нельзя относиться терпимо, с другой стороны, мы никогда не относились терпимо к отмыванию денег, как таковому, об это свидетельствует статистика, которая, как исторически, так и на сегодняшний день, отличается от соседних стран. Несомненно, мы понимаем, что при попадании в банковскую систему Балтийских стран больших денежных сумм(…), с учетом того, что во всех трех государствах действуют те же банковские группы, наивно надеяться, что через счета (в Литве – BNS) транзитом не будут переводиться эти деньги», – заявил В. Василяускас журналистам в пятницу.

Однако, по его словам, БЛ в данный момент не планирует отдельного расследования отмывания денег через банки страны.

«Если говорить о банке Ukio bankas, в принципе тут нечего расследовать, поскольку субъекта нет (деятельность Ukio bankas была прекращена в 2013 году – BNS). Что касается Swedbank, то мы ясно заявили, что подключимся к расследованию, которое проводят шведы и эстонцы. (…) Если будет начато расследование в отношении Nordea, мы присоединимся и к нему», – отметил В. Василяускас.

Он подчеркнул, что прежние попытки некоторых органов надзора Балтийских стран переложить ответственность друг на друга не лучший способ решения проблем.

«То, что происходило между органами надзора отдельных соседних государств, когда пальцем указывали друг на друга, по моему мнению, не лучший подход. Мы говорим о Балтийских странах и странах Севера Европы как об одном измерении, банковских группах, которые действуют и их юрисдикции, и только совместная работа является ответом на проблемы», – пояснил глава Центробанка.

«Банковские группы, действующие в регионе Балтии и стран Северной Европы, всегда были примерами эффективности и прозрачности, и сейчас это определенный шок для всех. Поэтому нам нужно коллективно реагировать, поскольку речь идет о репутации юрисдикции», – добавил он.

BNS