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В.Василяускас призывает осторожнее оценивать оживление российской экономики

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 04 21, 12:00   |   Комментариев: 0

Глава центробанка Литвы (Lietuvos bankas) Витас Василяускас говорит, что предприятия страны должны осторожнее оценивать оживление российской экономики.

“Для нас интересны и важны прогнозы экспертов МВФ о положении в экономике России, потому что Литву с этим государством всё ещё связывают тесные экономические связи: она по-прежнему остаётся самым большим рынком для нашего экспорта. (…) То, что мы наблюдаем в России, в большей степени связанное с экономическим циклом оживление, на которое наибольшее влияние имеет выросшая в настоящее время цена на нефть, а эта тенденция может измениться”, – отметил В.Василяускас в сообщении для печати.

В.Василяускас на заседании Международного валютного фонда в Вашингтоне подвижки в экономике Российской Федерации намерен обсудить с руководителем миссии РФ в МВФ Эрнестом Рамирезом Риго.

МВФ прогнозирует, что рост российской экономики в этом году составит 1,4%, в то время как в прошлом году она уменьшилась на 0,2%.

BNS

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