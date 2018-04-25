В Ватикане не видят связи проблемы педофилии среди священников с гомосексуализмом или целибатом

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Проблема педофилии среди католических священников не связана с гомосексуализмом или целибатом (обетом безбрачия). Такое мнение высказали участники крупной встречи по вопросам защиты несовершеннолетних в церкви, которая открылась в четверг в Ватикане по инициативе Папы Римского Франциска, передает ТАСС со ссылкой на итальянское агентство АНСА. Встреча, равносильная по форме чрезвычайному синоду, завершится в воскресенье.

«Я бы не стал связывать эти две категории [гомосексуализм и педофилию]», — ответил на соответствующий вопрос журналистов секретарь конгрегации доктрины веры монсеньер Чарльз Шиклуна.

Кроме того, президент «Фонда Ратцингера», бывший глава службы печати Святого престола падре Федерико Ломбарди, выступающий модератором встречи, отметил, что «есть понимание, что случаи педофилии никак не связаны с обетом безбрачия, который дают католические священники».

«Не эта тема в центре нашего внимания», — указал Ломбарди.

Всего во встрече принимают участие 190 иерархов Римско-католической церкви со всего мира. Работа делегатов начинается с общей утренней молитвы, затем выслушивается доклад о теме встречи — защите несовершеннолетних в церкви. Затем делегаты переходят к работе по группам.

Служба печати Папского перстола распространила документ с первыми рекомендациями церкви. Среди них: немедленно информировать светские и церковные власти об обвинениях в педофилии священнослужителя, обеспечить предполагаемым жертвам больше возможности для заявления о факте надругательства, принять специальный протокол в случае обвинения епископов, обеспечить больший доступ светских экспертов к расследованию случаев педофилии.

Также рекомендуется соблюдать права на защиту от подобных обвинений, ввести пропорциональное наказание для виновных в педофилии и укрывательстве священников-педофилов представителей церкви, отлучать виновных от служения.

NEWSru.com