В Ватикане заявили, что испытывают «стыд и скорбь» из-за насилия священников над детьми в США

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Ватикан выразил сожаление в связи с многочисленными случаями надругательств сексуального характера со стороны католических священников американского штата Пенсильвания в отношении малолетних детей, доклад о которых был опубликован на этой неделе. Об этом говорится в опубликованном порталом Vatican News заявлении главы службы печати Святого престола Грега Берка.

«Что касается опубликованного на этой неделе доклада в Пенсильвании, есть два слова, которые могут выразить чувства, возникающие из-за этих ужасных преступлений: стыд и скорбь», — указал Берк, которого цитирует ТАСС.

Церковь, по его словам, «должна извлечь важный урок из своего прошлого», и ответственность должна быть возложена как на насильников, так и на тех, кто был осведомлен об этих преступлениях, но покрывал злоумышленников. Он отметил, что Ватикан поддерживает дальнейшее реформирование и улучшение работы всех уровней церкви «для содействия обеспечению защиты детей и уязвимых взрослых от какого-либо вреда».

В минувший вторник большая коллегия присяжных штата по итогам двухлетнего расследования опубликовала доклад, в котором приводились доказательства многочисленных случаев насилия над детьми со стороны служителей церкви в шести епархиях штата, начиная с 1950-х годов.

В документе говорилось, что более 300 священников совершили за этот период надругательства над более чем одной тысячью несовершеннолетних. При этом коллегия присяжных считает, что реальное число детей, пострадавших от таких действий, гораздо больше. Как заявил генпрокурор Пенсильвании Джош Шапиро, высокопоставленные представители церкви в штате, а также ее руководство на уровне Ватикана были осведомлены о случаях насилия и систематически покрывали причастных к этому священнослужителей.

Скандал, связанный с преступлениями священников — педофилов, разгорелся еще в годы понтификата Бенедикта XVI. Нынешний глава Римско-католической церкви Франциск неоднократно осуждал священников, совершающих надругательства над малолетними прихожанами. Он ранее также признавал, что церковные власти опоздали с принятием мер для недопущения таких преступлений.

NEWSru.com