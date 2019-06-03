В Великобритании обвинили Трампа во вмешательстве во внутренние дела

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Лидер британской оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин назвал комментарии президента США Дональда Трампа относительно следующего премьер-министра «недопустимым вмешательством» в дела Великобритании. Об этом сообщает Reuters.

Трамп в интервью перед завтрашним визитом в Британию поддержал Бориса Джонсона, который является одним из главных претендентов на должность лидера Консервативной партии и главы правительства после ухода Терезы Мэй.

«Попытка президента Трампа решить, кто будет следующим премьер-министром Великобритании, является абсолютно неприемлемым вмешательством в демократию нашей страны», — сказал Корбин, отклонивший приглашение посетить государственный банкет с Трампом во время его визита.

«Следующий премьер-министр должен быть выбран не президентом США, не 100 000 непредставительных членов Консервативной партии, а британцами на всеобщих выборах», — добавил лидер лейбористов.

Ранее Трамп посоветовал Великобритании выйти из Европейского Союза без соглашения, если Брюссель не выполнит условия Лондона.

korrespondent.net