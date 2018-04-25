В Великобритании предложили запретить рекламу вредной еды в дневное время

🔊 Воспроизвести

Специалисты считают, что молодое поколение британцев все больше страдает от ожирения, поэтому стоит ограничить их доступ к просмотру подобных видеороликов.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на телеканал Sky News, правительство Великобритании рассматривает предложение Минздрава запретить показ рекламы вредной еды в интернете и на телевидении до 21:00. Это является частью комплекса мер по борьбе с детским ожирением.

Каждый третий ребенок в настоящее время покидает начальную школу с избыточным весом или ожирением. Число детей, серьезно страдающих этим, находится на рекордно высоком уровне.

В Департаменте здравоохранения и социального обеспечения отметили, что ограничения коснутся телепрограмм, онлайн-трансляций и соцсетей. Ранее реклама продуктов и напитков с высоким содержанием жира, соли или сахара была запрещена только на детских телепрограммах. Однако исследования показали, что несовершеннолетние проводят 64 процента своего времени за просмотром передач, которые не соответствуют их возрасту.

«Врачи уже готовятся лечить все больше и больше детей от серьезных последствий экстремального ожирения в ближайшем будущем. Государству нужно устранить первопричины этой проблемы!», — заявил министр здравоохранения Стив Брин.

Ранее Минздрав назвал ожирение «растущей эпидемией». Люди с лишним весом рискуют получить диабет или астму, указали в ведомстве.