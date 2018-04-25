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В Венесуэле задержали соратника Гуайдо. США готовят ответ на арест

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В Венесуэле задержали одного из главных помощников лидера оппозиции Хуана Гуайдо Роберто Марреро. Его обвинили в организации преступных террористических групп, сообщает El Nacional.
Отмечается, что Марреро задержали утром 22 марта сотрудники национальной разведки Венесуэлы. В его доме был проведен обыск, в ходе которого, как утверждается, обнаружили две винтовки и гранату.
«Проведенное органами разведки вместе с генпрокуратурой расследование… привело к задержанию гражданина Роберто Эухенио Марреро, 49 лет, адвоката, который является прямым ответственным за организацию преступных групп и у которого была изъята партия оружия и наличные деньги в иностранной валюте», − заявил глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль.
США выступили с требованием освободить Марреро. Советник президента США Джон Болтон заявил, что режим Николаса Мадуро ожидают серьезные последствия.

США готовят ответ на арест помощника Гуайдо

США установили личности граждан Венесуэлы, имевших отношение к аресту Роберто Марреро − помощника лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо − и готовятся к ответным мерам вместе со своими партнерами из стран Группы Лимы и другими союзниками. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента, сообщает ТАСС.

«Соединенные Штаты осуждают обыски, проведенные спецслужбами Мадуро, и арест Роберто Марреро, помощника временного президента Хуана Гуайдо, а также Луиса Агилара (водителя оппозиционного депутата Серхио Вергары). Мы призываем к их немедленному освобождению и привлечем к ответственности тех, кто к этому причастен», − отметили в Госдепе.

Сотрудник американского ведомства подчеркнул, что «продолжающиеся преследования не останутся без ответа».

«Мы считаем, что судья Карол Падилья, прокуроры Фарид Мора Сальседо и Динора Бустаманте, а также сотрудники Боливарианской службы национальной разведки Данни Контрерас и Анхель Флорес способствовали этому аресту. Мы будем тесно работать с Группой Лимы и другими международными партнерами над следующими шагами», − указал он.

korrespondent.net

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