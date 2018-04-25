В Венесуэле задержали соратника Гуайдо. США готовят ответ на арест

США готовят ответ на арест помощника Гуайдо
США установили личности граждан Венесуэлы, имевших отношение к аресту Роберто Марреро − помощника лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо − и готовятся к ответным мерам вместе со своими партнерами из стран Группы Лимы и другими союзниками. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента, сообщает ТАСС.
«Соединенные Штаты осуждают обыски, проведенные спецслужбами Мадуро, и арест Роберто Марреро, помощника временного президента Хуана Гуайдо, а также Луиса Агилара (водителя оппозиционного депутата Серхио Вергары). Мы призываем к их немедленному освобождению и привлечем к ответственности тех, кто к этому причастен», − отметили в Госдепе.
Сотрудник американского ведомства подчеркнул, что «продолжающиеся преследования не останутся без ответа».
«Мы считаем, что судья Карол Падилья, прокуроры Фарид Мора Сальседо и Динора Бустаманте, а также сотрудники Боливарианской службы национальной разведки Данни Контрерас и Анхель Флорес способствовали этому аресту. Мы будем тесно работать с Группой Лимы и другими международными партнерами над следующими шагами», − указал он.