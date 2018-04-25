В Венесуэле задержали соратника Гуайдо. США готовят ответ на арест

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В Венесуэле задержали одного из главных помощников лидера оппозиции Хуана Гуайдо Роберто Марреро. Его обвинили в организации преступных террористических групп, сообщает El Nacional.

Отмечается, что Марреро задержали утром 22 марта сотрудники национальной разведки Венесуэлы. В его доме был проведен обыск, в ходе которого, как утверждается, обнаружили две винтовки и гранату.

«Проведенное органами разведки вместе с генпрокуратурой расследование… привело к задержанию гражданина Роберто Эухенио Марреро, 49 лет, адвоката, который является прямым ответственным за организацию преступных групп и у которого была изъята партия оружия и наличные деньги в иностранной валюте», − заявил глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль.

США выступили с требованием освободить Марреро. Советник президента США Джон Болтон заявил, что режим Николаса Мадуро ожидают серьезные последствия.