В Венесуэлу прибыл первый самолет с гумпомощью от Красного Креста

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Впервые в Венесуэлу с начала кризиса доставлена гуманитарная помощь от Красного Креста. Об этом сообщил представитель венесуэльских властей во вторник, 16 апреля.

Так, в аэропорту Каракаса приземлился самолет, на борту которого находятся срочно необходимые медикаменты и медицинские материалы.

Отмечается, что около недели назад глава Венесуэлы Николас Мадуро после долгих отказов сообщил о готовности принять гуманитарную помощь МККК во время переговоров с главой организации Петером Маурером в Каракасе.

Напомним, по данным ООН, на сегодняшний день около семи миллионов жителей Венесуэлы не получают полноценного питания и не имеют доступа к медицинскому обслуживанию. Это 24% населения страны. Также сообщалось, что в Венесуэле ежедневно проходят акции протеста.

korrespondent.net