В Версале возник пожар: о пострадавших не сообщается

🔊 Воспроизвести

Во вторник, 23 апреля, около 17:00 по местному времени в Версале разгорелся сильный пожар. В борьбе с огнем принимают участие около 70 сотрудников пожарной службы.

BFMTV сообщает, что загорелась автомастерская. Окружающие мастерскую жилые дома эвакуированы.

О пострадавших не сообщается.Причина пожара пока неизвестна. Информация уточняется.

Напомним, на прошлой неделе в Париже загорелся собор Нотр-Дам. В результате пожара, который продолжался почти 12 часов, рухнули кровля и шпиль, сгорели часы на главном фасаде, повреждены несущие конструкции здания. Под угрозой уничтожения оказалось внутреннее убранство собора, сделанное в основном из дерева. Однако обрушение фасада и двух башен удалось предотвратить. Часть реликвий спасены. В частности, уцелели алтарь и алтарный крест Нотр-Дама. Северное розовое окно осталось нетронутым. Большая часть каменного сводчатого потолка осталась на месте, но секции разрушились.

Следователи склоняются к тому, что причиной пожара в Соборе Парижской Богоматери было короткое замыкание, однако расследование продолжается.