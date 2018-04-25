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В Верховной Раде пообещали «землетрясение в Кремле» из-за парада в День независимости Украины 24 августа. Об этом заявил в эфире телеканала NewsOne народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Олег Барна.

«Нам есть чем похвастаться. Парад — это измерение патриотизма всех граждан, которые хотят увидеть боеспособность нашей армии. Я думаю, что марш наших военных и грохот нашей бронетехники должен вызвать землетрясение в Кремле», — пояснил Барна.

Он также заявил, что танк Т-64 по характеристикам превосходит российские танки на базе «Армата» и является самым надежным танком.

Кроме того, Барна прокомментировал ситуацию с задымившимся посреди Киева танком, отметив, что «не ошибается тот, кто ничего не делает», такие ситуации бывают и в мощных армиях в других странах, и это просто технические моменты.

Накануне, 22 августа, во время репетиции парада ко Дню независимости Украины в Киеве на перекрестке улиц Маршала Рыбалко и Черновола заглох танк. Как рассказали очевидцы, танк стоял посреди улицы почти два часа и временами дымился.

Президент США Дональд Трамп уже направил своему украинскому коллеге Петру Порошенко поздравление с Днем независимости Украины. «От имени народа Америки я хочу поздравить вас и народ Украины с 27-й годовщиной вашей независимости», — говорится в поздравлении, опубликованном на сайте президента Украины.

В сообщении также говорится, что Украина за последние четыре года «мужественно противостояла российской агрессии». Трамп отметил рост экономики Украины и обратил внимание на Вооруженные силы страны, «которые являются мощными, как никогда раньше».

В послании также указано, что правительство США будет продолжать работу с украинскими коллегами по укреплению демократических институтов, борьбе с коррупцией и стимулированию экономического роста. Вашингтон пообещал поддержку Украине в защите своего суверенитета и территориальной целостности.

В апреле Петр Порошенко подписал указ о праздновании 24 августа Дня независимости страны, отмечает РИА «Новости» . В этот день состоится военный парад. По словам главы Минобороны страны Степана Полторака, всего в мероприятии примут участие более четырех тысяч военнослужащих и 250 единиц военной техники.

Кроме того, в этот день впервые официально прозвучит новое приветствие Вооруженных сил страны «Слава Украине — героям слава!». Старое приветствие звучало «Здравствуйте, товарищи» — Здравия желаю!».

NEWSru.com