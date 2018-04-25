В Вильнюс приедет недавно получившая гражданство Литвы голливудская актриса Р. Ли

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В четверг в Вильнюс приедет известная голливудская актриса литовского происхождения Рута Ли.

Несколько недель назад она была восстановлена в литовском гражданстве.

В четверг актриса встретится с министром иностранных дел Линасом Линкявичюсом, а в пятницу примет участие в мотивационной конференции для женщин.

Рута Ли родилась в Канаде в семье эмигрантов из Литвы, с 1948 года живет в США.

Р. Ли 82 года. У нее около ста ролей в кино. У нее есть звезда на голливудской Аллее славы в Лос-Анджелесе.

Президент Валдас Адамкус в 2006 году наградил Р. Ли Рыцарским крестом ордена «За заслуги перед Литвой».

BNS