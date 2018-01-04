В Вильнюс возвращается Акт 16 февраля

Спустя почти 100 лет Акт о независимости Литвы привезут из Германии туда, где он и был подписан – в Дом сигнаторов в Вильнюсе. Он ждет наплыва посетителей. Акт о независимости будет выставлен в том зале, где 20 членов совета Литвы подписали его 16 февраля 1918 года.

В то время это был кабинет председателя Литовского содружества помощи пострадавшим во время войны Антанаса Сметоны (он позже стал президентом Литвы).

Готовясь принять документ, Дом сигнаторов обновил и экспозицию – в основном это фотографии и документы из их жизни.

«Они работали, участвовали в национальном возрождении, которое началось в конце XIX в., – сказала заведующая Домом сигнаторов Мейлуте Пейкштянене. – Те же люди работали везде. Если их не было в Вильнюсе, они были в Каунасе или Мариямполе, но понемногу сложились благоприятные для независимости условия».

Документ Литве во временное пользование передает Германия. В берлинском дипломатическом архиве написанный от руки документ в марте 2017 года нашел профессор Людас Мажилис.

Акт привезут в Литву 17 января. В Президентском дворце планируется торжественная его передача на временное хранение. Через несколько дней его доставят в Дом сигнаторов, там поместят в специальную витрину из пуленепробиваемого стекла, где будут регулировать температуру и влажность воздуха. «Это особая витрина», – сказала Пейкштянене.

В Литовской национальной библиотеке им. М. Мажвидаса факсимиле оригинала экспонируется с апреля прошлого года.

Историки считают, что 16 февраля 1918 г. было подписано несколько документов, о местонахождении других ничего не известно. На минувшей неделе эксперты, исследовавшие найденный в Германии документ, сказали, что он был написан сигнатором Юргисом Шаулисом.

По договору акт будет находиться в Литве не больше 5 лет. С января до середины ноября его можно будет увидеть всем желающим, в остальное время его будут хранить в архиве.

Инф. «ЛК»

Метки: N1 (1193) 4 января, Акт 16 февраля