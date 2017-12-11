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В Вильнюсе будут объявлены лауреаты Национальной премии по культуре и искусству

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В понедельник в министерстве культуры Литвы будут объявлены лауреаты Национальной премии в области культуры и искусства.

Комиссия отобрала 12 кандидатов из сорока предложенных. Традиционно будут назначены шесть премий.

Ежегодно выделяются не более шести национальных   премий  в этой сфере, из них не более двух могут быть назначены за произведения, в качестве награды за многолетний вклад творца в культуру и искусство.

Размер национальной  премии  в области культуры и искусства составляет 800 базовых социальных выплат, сейчас это 22,8 тыс. евро.

Национальные премии и дипломы лауреатов будут вручены в День восстановления государственности Литвы, 16 февраля.

BNS

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