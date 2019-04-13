В Вильнюсе — двойной юбилей

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1 июня на сцене потрясающего костела св. Котрины выступит блистательная Светлана Сурганова с оркестром и квинтетом классических музыкантов. 15 лет — группе и 50 лет — самой Светлане. Концерт никого не оставит равнодушным!

По первому образованию Светлана Яковлевна Сурганова — врач-педиатр, что не мешает ей быть талантливым музыкантом. Сама артистка называет стиль коллектива VIP-Punk-Decadence, за сложным названием кроются эстетика, «хулиганство», энергичная подача, самоирония, тексты, основанные на классической поэзии. Светлана умело играет с латино, этническими мотивами, местами — электронными сэмплами, и при этом является одной из женщин, без которых русский рок немыслим.

Вот такой неформатный коллектив существует уже 15 лет, горячо любим поклонниками, заслуженно имеет один из самых щедрых на сюрпризы и подарки фан-клубов и активно гастролирует.

Свое десятилетие группа масштабно отметила концертом в Кремлевском Дворце.

Единственный концерт Светланы Сургановой с оркестром и струнным квинтетом состоится 1 июня в 19.00 в костеле св. Котрины (ул. Вильняус, 30). Билеты продаются в кассах Bilietai.lt. Информация по сотрудничеству и билетным заявкам по телефонам: +370 671 76502; +370 645 36403.